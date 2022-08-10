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  4. Realme ikinci çeyrekte Türkiye'ye yapılan sevkiyatta ilk sıraya yerleşti

Realme ikinci çeyrekte Türkiye'ye yapılan sevkiyatta ilk sıraya yerleşti

10.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canalys'in yayınladığı rapora göre 2022'nin ikinci çeyreğinde Realme, Türkiye pazarında yaptığı sevkiyatları en çok artıran firma oldu

İSTANBUL (AA) - Realme, küresel teknoloji pazar analizi şirketi Canalys tarafından yayınlanan rapora göre, 2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'ye yapılan sevkiyat miktarında diğer markaları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Realme'den yapılan açıklamaya göre, marka başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

Canalys tarafından hazırlanan ikinci çeyrek raporuna göre Realme, Türkiye pazarında yaptığı sevkiyatları en çok artıran firma oldu. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye pazarında yaptığı sevkiyatları 2022 yılı boyunca yüzde 168 artıran Realme, sevkiyatlarını diğer tüm akıllı telefon markalarından daha fazla artırarak Türkiye'nin 2022 yılı sevkiyat artışlarında lider oldu.

Realme, sunduğu yenilikçi özellikler ile teknoloji tutkunlarını etkileyen GT NEO 2, tasarımı ve oyun performansı ile genç kullanıcıların ilgi odağı olan realme 8, yeni amiral gemisi GT Master ve yerli üretim C25Y gibi ürünleri ile 2022 yılı boyunca Türkiye'deki kullanıcılarına her çeşit ihtiyaca cevap verebilecek akıllı telefonlar sundu. Türkiye’de üretim yapan Realme, TechLife Robot Süpürge ve Buds Air 3 kulaklık gibi ekosistem ürünleri ile de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.​​​​​​​

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