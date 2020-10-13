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Rebel Wilson eriyor: Sekiz kilo daha vereceğim

13.10.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Rebel Wilson eriyor: Sekiz kilo daha vereceğim

Ünlü oyuncu Rebel Wilson fazla kilolarıyla mücadelesinin ilk adımını kazandı. Şimdi de bunun keyfini çıkarmak için genç sevgilisiyle birlikte tatile gitti

Bu yılın başından beri verdiği kilolarla gündemde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini açıkladı.

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19 KİLO VERDİ

Oyuncu Rebel Wilson hayatı boyunca uğraştığı fazla kilolarının büyük bir bölümünden kurtuldu. Şimdi de bunun keyfini sevgilisi Jacob Busch ile birlikte gittiği Meksika tatilinde çıkarıyor.

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TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARDI

40 yaşındaki Wilson ile 29 yaşındaki Jacob Busch önceki gün Cabo San Lucas'ta plajda görüntülendi. Lacivert bir mayo giyen Wilson, plaj şıklığını da geniş kenarlı bir şapka ile tamamladı.

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İKİ SEVGİLİ HEP YAN YANA

İki sevgili denizde bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına uzanıp bir yandan güneşlendi bir yandan da sohbet etti.

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DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN BÖYLE BİR KARAR VERDİ

Rebel Wilson'ın kilo verme serüveni bu yılın ocak ayında başladı. Daha sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmaya karar veren Wilson, ilk etapta yaklaşık 19 kilo verdi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞIYOR

Wilson, geçirdiği değişimi sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncu dar bir elbise giyerek çektirdiği pozuna Instagram safyasında yer verdi.
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8 KİLO DAHA VERECEK

Wilson , 8 kilo daha vermek istediğini duyurdu. Ünlü oyuncu hedefinin 75 kiloya ulaşmak olduğunu belirtti.

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'SAĞLIK YILI' İLAN ETTİ

Sağlıksız yeme alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdiğini belirten Wilson, 2020'yi kendisi için "Sağlık Yılı" ilan etmişti.

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SEVGİLİSİ EN BÜYÜK DESTEĞİ

Rebel Wilson'ın geçen ay romantik bir ilişkiye başladığı sevgilisi Jacob Busch da onun bu sağlık yolculuğuna destek veriyor.

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HER ZAMAN YANINDA

Kısa bir süre önce People dergisine konuşan bir kaynak Wilson ile Jacob Busch'un sevgili olduklarını doğrulayarak "Jacob Busch, Rebel Wilson'a çok iyi davranıyor. Wilson'ın kilo verme yolculuğunda sonuna kadar destek oluyor" dedi.

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