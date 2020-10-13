Rebel Wilson eriyor: Sekiz kilo daha vereceğim

Bu yılın başından beri verdiği kilolarla gündemde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini açıkladı.
Oyuncu Rebel Wilson hayatı boyunca uğraştığı fazla kilolarının büyük bir bölümünden kurtuldu. Şimdi de bunun keyfini sevgilisi Jacob Busch ile birlikte gittiği Meksika tatilinde çıkarıyor.
40 yaşındaki Wilson ile 29 yaşındaki Jacob Busch önceki gün Cabo San Lucas'ta plajda görüntülendi. Lacivert bir mayo giyen Wilson, plaj şıklığını da geniş kenarlı bir şapka ile tamamladı.
İki sevgili denizde bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına uzanıp bir yandan güneşlendi bir yandan da sohbet etti.
Rebel Wilson'ın kilo verme serüveni bu yılın ocak ayında başladı. Daha sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmaya karar veren Wilson, ilk etapta yaklaşık 19 kilo verdi.
Wilson, geçirdiği değişimi sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncu dar bir elbise giyerek çektirdiği pozuna Instagram safyasında yer verdi.
Wilson , 8 kilo daha vermek istediğini duyurdu. Ünlü oyuncu hedefinin 75 kiloya ulaşmak olduğunu belirtti.
Sağlıksız yeme alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdiğini belirten Wilson, 2020'yi kendisi için "Sağlık Yılı" ilan etmişti.
Rebel Wilson'ın geçen ay romantik bir ilişkiye başladığı sevgilisi Jacob Busch da onun bu sağlık yolculuğuna destek veriyor.
Kısa bir süre önce People dergisine konuşan bir kaynak Wilson ile Jacob Busch'un sevgili olduklarını doğrulayarak "Jacob Busch, Rebel Wilson'a çok iyi davranıyor. Wilson'ın kilo verme yolculuğunda sonuna kadar destek oluyor" dedi.
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