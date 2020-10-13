Rebel Wilson eriyor: Sekiz kilo daha vereceğim

Bu yılın başından beri verdiği kilolarla gündemde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini açıkladı.

19 KİLO VERDİ

Oyuncu Rebel Wilson hayatı boyunca uğraştığı fazla kilolarının büyük bir bölümünden kurtuldu. Şimdi de bunun keyfini sevgilisi Jacob Busch ile birlikte gittiği Meksika tatilinde çıkarıyor.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARDI

40 yaşındaki Wilson ile 29 yaşındaki Jacob Busch önceki gün Cabo San Lucas'ta plajda görüntülendi. Lacivert bir mayo giyen Wilson, plaj şıklığını da geniş kenarlı bir şapka ile tamamladı.

İKİ SEVGİLİ HEP YAN YANA

İki sevgili denizde bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına uzanıp bir yandan güneşlendi bir yandan da sohbet etti.

DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN BÖYLE BİR KARAR VERDİ

Rebel Wilson'ın kilo verme serüveni bu yılın ocak ayında başladı. Daha sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmaya karar veren Wilson, ilk etapta yaklaşık 19 kilo verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞIYOR

Wilson, geçirdiği değişimi sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncu dar bir elbise giyerek çektirdiği pozuna Instagram safyasında yer verdi.



8 KİLO DAHA VERECEK

Wilson , 8 kilo daha vermek istediğini duyurdu. Ünlü oyuncu hedefinin 75 kiloya ulaşmak olduğunu belirtti.