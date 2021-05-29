Rebrov'un eşinden Fenerbahçe sinyali: "Yazılanlar doğru"

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında adı geçen eski oyunculardan Sergei Rebrov'un eşi Anna Rebrov, yazılanların doğru olduğunu ifade etti.

Birçok kulüpten teklif aldıklarını kaydeden Anna Rebrov, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan AEK ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" dedi.

Ferencvaros'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.



