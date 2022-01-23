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Reçel, jöle ve marmelat ihracatından 56 milyon dolar gelir sağlandı

23.01.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de üretilen reçel, jöle ve marmelat, geçen yıl 145 ülkede ağızları tatlandırdı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den geçen yıl 56 milyon dolarlık reçel, jöle ve marmelat ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, söz konusu alandaki üreticiler geçen yıl 145 ülkeye dış satım yaptı. Sektör temsilcileri, ihracatı 2020'ye göre yüzde 24 artırarak 45 milyon 185 bin dolardan 56 milyon dolara yükseltti.

Reçel, jöle ve marmelat üreticileri 2021'de en fazla dış satımı Irak'a yaptı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan ihracat, 2020'ye göre yüzde 14,57 düşerek 8 milyon 130 bin dolardan 6 milyon 945 bin dolara geriledi.

İkinci sıradaki Hollanda'ya gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 79,24'lük artışla 2 milyon 579 bin dolardan 4 milyon 622 bin dolara ulaştı.

- Meksika'ya ciddi ihracat artışı

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Almanya'ya yaptığı ihracat da yüzde 28,35'lik artışla 3 milyon 383 bin dolardan 4 milyon 342 bin dolara yükseldi.

Listenin dördüncü sırasındaki ABD'ye yapılan dış satım ise 3 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Reçel, jöle ve marmelat üreticilerinin Meksika'ya yaptığı ihracatta ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 470'lik artışla 433 bin dolardan 2 milyon 471 bin dolara çıktı.

- 111 ülkeye de sirke satıldı

Öte yandan Türkiye'deki sirke üreticileri de geçen yıl 111 ülkeye 5 milyon 369 bin dolarlık sirke ihracatı yaptı.

Sirke grubunda en fazla ihracat 1 milyon 589 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirildi.

Sektör temsilcileri, ABD'den sonra ihracatta ilk 5 içinde yer alan Almanya'ya 682 bin dolar, Irak'a 459 bin dolar, Azerbaycan'a 279 bin dolar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 256 bin dolarlık sirke gönderdi.

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