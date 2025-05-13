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Recep Durul: "Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var"

Trendyol Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor’da teknik Asbaşkan Osman Çakır’ın istifasının ardından kulüp başkanı Recep Durul açıklamalarda bulundu.

Recep Durul: "Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var"
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor’da teknik Asbaşkan Osman Çakır’ın istifasının ardından kulüp başkanı Recep Durul, "Kendi bileceği iştir. Bir kişi gitti diye hizmetimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var. Hayırlı olsun" dedi.
Kocaelispor’da Asbaşkan Osman Çakır’ın istifasının ardından Kulüp Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Kişilerin kulüpten ve yönetimden üstün olmadığının altını çizen Durul, "Osman Çakır yönetim kurulundan arkadaşımız. Görev yapmak istemediğini belirtmiş. Fikir ayrılığından bahsetmiş. Edebilir, tabii ki. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var. Kimse merak etmesin" dedi.

"BİR KİŞİNİN GİTMESİ HİZMETİN AKSAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

İstifanın yönetim tarafından da kabul gördüğünü belirten başkan Recep Durul, "Bu konularda Kocaelispor bir kişiye bağlı değildir. Dolayısıyla kaldığı yerden diğer arkadaşlarla ve farklı ekiplerle birlikte bu işi devam ettireceğiz. Ondan yana sıkıntımız yok. Bir kişinin gitmesi demek hizmetimizin, görevimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki daha önce başka isim o görevdeydi. Osman Çakır’ı da oraya ben getirdim. Futbol şubesinin başına koyan, teknik asbaşkan yapan kişi de benim. O görevi ona layık gördüm. Kendisi ayrılmak istemiş, kendi bileceği iştir. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.

"İSTİFA EDEN GİDER, KOCAELİSPOR İŞİNE DEVAM EDER"

Sosyal medyada taraftarın gösterdiği tepkilerle ilgili olarak da kulüp başkanı Durul, "Kasıtlı yapılan şeyler. Yorumlara göre hareket etmiyoruz. Takımı şampiyon yaptık. Herkes bunun tadını çıkarsın. Biz de kendimizi Süper Lig’e hazırlıyoruz. Böyle şeylere takılmaya gerek yok. Bir yöneticinin istifa etmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Biz Kocaelispor camiasıyız. Kimse Kocaelispor’dan da, yönetimden de büyük değil. Dolayısıyla istifa eden gider, Kocaelispor işine devam eder. Sıkıntı yok" ifadelerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
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