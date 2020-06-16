YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi

Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.06.2020 00:03 | Son Güncelleme

Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı ve Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, valiler kararnamesi ile Burdur’a atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ederek Erzincan için yaptığı hizmetler için teşekkür etti.Türkiye genelinde 41 ilin valisinin değiştiğini bildiren valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi

Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı ve Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, valiler kararnamesi ile Burdur’a atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ederek Erzincan için yaptığı hizmetler için teşekkür etti.
Türkiye genelinde 41 ilin valisinin değiştiğini bildiren valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararnameye göre Erzincan Valisi Burdur Valisi oldu. Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ise Erzincan yeni valisi oldu. Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı ve Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, valiler kararnamesi ile Burdur’a atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ederek 4 yıl boyunca Erzincan için yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Recep Gündüz, Vali Ali Arslantaş’a Erzincan’a özgü el işlemeli bakır tabak hediye ederek, bundan sonraki görevinde kendisine başarı dileklerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akademisyen evinde ölü bulundu

Akademisyen evinde ölü bulundu

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Erzincan Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:47
Öğle
12:28
İkindi
16:25
Akşam
19:59
Yatsı
21:45

Erzincan Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Hızmet Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı

Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.