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Recep Güneş dünya evine girdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden Recep Güneş hayatını Fatma Güneş (Karanfil) ile evlendi.Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden Recep Güneş, hayatını Fatma Karanfil ile birleştirdi.

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden Recep Güneş hayatını Fatma Güneş (Karanfil) ile evlendi.
Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden Recep Güneş, hayatını Fatma Karanfil ile birleştirdi. Genç çiftin yakın arkadaşları olmak üzere yakın dost ve akrabalarının yanında hakem camiası, futbol dünyası ve arkadaşları da sevinçlerine ortak oldu. Yoğun ilgi olan Güneş çiftinin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Genç çiftin sevenleri ile doyasıya eğlenirken koronavirüs tedbirlerine ise uyulduğu görüldü. Genç çifti mutlu günlerinde Güneş ve Karanfil ailelerinin yanı sıra Recep Güneş’in hakem arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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