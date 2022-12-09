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Recep İvedik 7 gündemde... Murat Cemcir Şahan Gökbakar’ı, Kemal Sunal ve Şener Şen’e benzetince...

09.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Recep İvedik 7’nin galasına katılan Murat Cemcir, Şahan Gökbakar’ı, Kemal Sunal ve Şener Şen’e benzetti. Cemcir'in sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi oyuncuya "Şaka yaptın herhalde" derken kimi de "Haklı neden olmasın?" dedi.

Recep İvedik 7 gündemde... Murat Cemcir Şahan Gökbakar’ı, Kemal Sunal ve Şener Şen’e benzetince...

'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Düğün Dernek', 'Kardeş Payı', 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız', 'Baba Parası' adlı dizi ve filmlerde Ahmet Kural’la birlikte başrolü paylaşan Murat Cemcir merakla beklenen Recep İvedik 7'nin galasına katıldı.

Sıklıkla eleştiri konusu olan Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesinin yer aldığı yapım Disney+'ta yayınlanmadan önce gala yapıldı.

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Murat Cemcir galada "Metin Akpınar-Zeki Alasya gibi, Şener Şen gibi, Kemal Sunal gibi bir dönem nasıl onlar yaptıkları güzel filmlerle güldürerek heveslendirdilerse Şahan da onlarından bir tanesi" dedi.

Cemcir'in bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncuya "Saçmalama", "Şaka yaptın herhalde" derken kimi de "Şahan Gökbakar çok başaralı bir oyuncu", "Döneme göre evet" dedi.

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Murat Cemcir Şahan Gökbakar sosyal medya ele

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