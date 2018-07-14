Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıkladı

657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Sarayiçi Er Meydanı'na kısasıya mücadelelere sahne oldu. Saat 10.00'da başlayan ve 30 dereceyi bulan sıcak havada pehlivanlar üst turlara çıkmak için mücadele verirken, başpehlivanlık üçüncü tur kuralarında erken final niteliğindeki eşleşmede Ali Gürbüz'ün rakibi Recep Kara oldu. Normal sürede iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlamayınca puanlama bölümüne geçildi.

Ali Gürbüz atak yaparak Recep Kara'dan puan almaya çalıştı, ancak Recep Kara da karşılık verince iki pehlivan da puan aldığını düşünerek sevinç yaşadı. İtirazlar sonucu Hakem Kule heyeti, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden (VAR) faydalanarak video kayıtlarını inceledi. Bu sırada Recep Kara ve Ali Gürbüz, yardımcılarıyla birlikte hakem kule heyeti önünde bekledi. Yaklaşık yarım saat süren inceleme sırasında tribünlerin yarısı Ali Gürbüz'e, diğer yarısı da Recep Kara lehine tezahüratta bulundu.

VAR'DAN ALİ GÜRBÜZ GALİP ÇIKTI

Başpehlivan Recep Kara, yardımcılarının çektiği güreş videosunu cep telefonundan izledikten sonra, "Daha nasıl yeniş olacak, 50 adam var bir güreşi açamadınız" diye tepki gösterdi. Hakem kule heyeti, yaklaşık yarım saat sonra artan kalabalık üzerine heyet önündeki bulunanların dağılmasını ve Ali Gürbüz ile Recep Kara'nın kalmasını istedi. Polisten de bu konuda yardım istedi. VAR'da görüntülerin incelemesinin ardından hakem kule heyeti Ali Gürbüz'ü galip ilan etti. Gürbüz ve yardımcıları büyük sevinç yaşayıp Er Meydanı'ndan ayrıldı. Recep Kara ise itirazlarını sürdürerek hakem kule heyetine "Bu karar hepinize lazım olacak" dedi. Hakem Kule Heyeti itirazları üzerine Kara'yı kuleye çağırdı.