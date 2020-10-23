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Denizlispor Beşiktaş maçında odaklandı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 23.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulan Denizlispor’da Recep Niyaz, "Uzun zaman sonra galibiyeti bulduk. Beşiktaş, ülkemizin büyük takımlarından ama en az 1 puan almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Denizlispor Beşiktaş maçında odaklandı

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği galibiyeti ile bulduğu morali Beşiktaş maçından en az 1 puan alarak devam ettirmek istiyor. Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden devam eden yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz, açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği galibiyetinin önemine değinerek, "Çok uzun zaman sonra aldığımız galibiyet rahatlattı bizi ve derin bir nefes aldık. Hem geçen seneden kalma oyuncular hem de yeni gelen oyuncularla beraber adaptasyon problemini çözebilmek için bu tarz galibiyetler takım adına çok önemli. Bizde bunu çok şükür ki Gençlerbirliği deplasmanında iyi bir mücadele ile aldık. Bunun biraz daha önem arz edebilmesi için Beşiktaş maçından en kötü bir puanla çıkmamız gerekiyor. Sonuçta ne olursa olsun ülkemizin büyük takımlarından bir tanesi ile oynayacağız. Kaliteli bir takım ve biz elimizden geleni tekrar yapmaya çalışacağız. Sahaya çıktığımız ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadelemizi elimizden geldiği kadar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN PUAN ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Niyaz, "Bir takım halinde bu adaptasyon süreci ile ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben tüm takım olarak verdiğimiz mücadeleyi biraz daha atlattığımızı düşünüyorum Gençlerbirliği maçıyla. Bunun üzerine koyabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve zaten kaliteli oyunculara sahibiz. Takım olarak birlikte hareket etmeye devam ettiğimiz sürece Beşiktaş maçında da inşallah puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

(İHA)

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