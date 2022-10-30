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Recep Uçar'dan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş itirafı!

30.10.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş deplasmanında 5-2 kaybeden Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından siyah-beyazlı ekibi tebrik ederek sözlerine başlayarak, “Biz 60 kiloluk boksörüz, rakipler 100 kiloluk boksör. Vuruyoruz ama yıkamıyoruz” ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş için de bir itirafta bulundu.

Recep Uçar'dan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş itirafı!

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanında 5-2 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uçar, “Bizim adımıza zor bir maçtı. Kazandıkları için Şenol hocayı, ekibi ve camiayı tebrik ediyorum. Bu takımın 3 sene önce antrenörlüğünü yapmıştım. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi kendi sahamızda değil, ön alan baskısıyla topu rakip sahada tutabilmeyi hedeflemiştik. Maça kısmetsiz şekilde başladık. Şanssız bir penaltıydı."

"ŞENOL GÜNEŞ HANDİKAP OLDU!"

"Beşiktaş’ta teknik adam değişikliği, motivasyon anlamında bugüne kadar olmayan bir şevkle başlaması da başka bir handikap oldu bizim için. Şenol hoca, oyuncuların ve seyircinin faktörü baskının sebebi oldu. Tam oyuna denge kurduğumuzda kendi sahamızda kaybettiğimiz top sonrası ikinci golü yedik. Attığımız golden önce net bir pozisyon kaçırdık. İlk yarı itibariyle rakibimiz oyundan memnun değildi. 2 tane top vardı kalemizi bulan ve 2’si gol oldu. 3 değişiklik yaparak ikinci yarıya başladılar. İkinci yarıda golü yedik, sonra 3-2’yi yakaladık ve oyuna ortak olduk. Ancak bireysel hatalarla 5 gol gördük kalemizde. İlk kez Süper Lig’de oynayan birçok oyuncumuz var. Bu seviyede bu kadar hata yaparsanız bu tarz goller yersiniz. Bu da bugünkü sonucun çıkmasına sebebiyet verdi."

"ÇIKIŞ ARAYAN BİR TAKIMIZ"

"Çıkış arayan bir takımız. Şu ana kadar galibiyet alamadık. 2 sene önce göreve başlayan bir insanım. TFF 1. Lig’de 15. sıradaydık. İlk sene Play-Off’u kaçırdık, ikinci senede ise Süper Lig’e çıktık. Bizler için büyük bir gurur. Ligin en az bütçeli ikinci takımıyız. Gol beklentimiz yüksek olmasına karşın kolay mağlup olan bir takım olduk. Bizim adımıza kolay değil. Mazeret üreten bir insan değilim. 12 haftada VAR’a gidilmeyen tek takımız. Konuştuğum bütün hakemler bile kafalarını öne eğip cevap veremiyorlar. Küçük camia teknik adamları konuşunca kamuoyuna yansımıyor. Şu ana kadar 9 puanı kaybedilmiş bir Ümraniyespor var. Bugün 5 gol yemek bizi üzdü ama doğru oynayan bir Ümraniyespor vardı” dedi.

“BİZ 60 KİLOLUK BOKSÖRSEK, RAKİPLER 100 KİLOLUK BOKSÖR"

Bazen takımın kalitesinin yetmediğini daha önce söylediğini hatırlatan Recep Uçar, “Bazen kalitemiz yetmiyor demiştim. Akan oyunda 2 golümüz var. Ama birçok maçta birçok gol kaçırdık. Bugün de kaçırdığımız goller var. Belli şeyleri hücum indirmemek lazım. Bizim bütçe ve oyuncu kalitemiz rakiplere göre eksik. Biz 60 kiloluk boksörsek, rakipler 100 kiloluk boksör. Biz vuruyoruz ama yıkamıyoruz, rakipler vurunca yıkıyor. Ama ben bunları bilerek buraya geldim. Somut veriler paylaşıyorum. Bunları acındırmak için söylemiyorum, hayata gerçekçi bakan bir insanım” dedi. Maçın bir kırılma anının olmadığını söyleyen Recep Uçar, “2-1’i bulduğumuz andan sonra, hatta 3-2’yi bulduktan sonraki bireysel hatalar maçın kırılma noktaları oldu. Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Devre arası için bir şey söyleyemem. Ligin İstanbulspor ile birlikte en düşük bütçeli takımıyız. Kazanamayınca federasyondan da gelir alamıyorsunuz. Standart bir Ümraniyespor teknik direktörü olarak bulunmuyorum burada. Hayatının büyük bölümü Ümraniye’de geçen, bütün kategorilerinde oynayan bir teknik adam olarak buradayım. Çabam, bütün Ümraniye’yi uyandırmak. Buradan bütün Ümraniye’de yaşayanlara da sitemim olsun. Kulübün yaşaması her şeyden önemli. Olası bütçe aşımında kulübün batmasından ziyade, kulübün yaşaması daha önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

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