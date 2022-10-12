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Red Bull Campus Clutch heyecanı şehir elemeleriyle devam ediyor

12.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri 17 Ekim’de Mersin’de, 18 Ekim’de Adana’da, 19 Ekim’de Hatay’da ve 20 Ekim’de Gaziantep’te gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022’nin heyecanı şehirlere taşınıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri 17 Ekim’de Mersin’de, 18 Ekim’de Adana’da, 19 Ekim’de Hatay’da ve 20 Ekim’de Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada elemeleri başarılı bir şekilde geçen ve Türkiye’nin en iyisi olan takım Brezilya’daki dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme fırsatını elde edecek.

Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi ve kayıtlara RedBull.com/campusclutch adresinden ulaşılabiliyor.

- Üniversite öğrencilerine özel ilk Valorant turnuvası

Verilen bilgiye göre, 2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyuncuların ilgi odağı olan Valorant'ı milyonlarca oyuncu oynuyor.

Twitch üzerinden 'Tek oyunun bir günde izlenme rekoru'nu 34 milyon izlenmeyle elde eden Valorant, en çok oynanan oyun olma yolundaki tırmanışını da sürdürüyor.

Dünyanın en önemli ve yenilikçi Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip bulunuyor.

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