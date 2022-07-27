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Red Bull Dance Your Style dansın iyisini belirleyecek

27.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram üzerinden başvurularla başlayacak olan yarışmada Antalya, İstanbul ve İzmir’deki elemeler sonrasında sokak dansının en iyileri, 10 Eylül’de Ankara’daki Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde belli olacak

İSTANBUL (AA) - Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style geri dönüyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Instagram üzerinden başvurularla başlayacak olan yarışmada Antalya, İstanbul ve İzmir’deki elemeler sonrasında sokak dansının en iyileri, 10 Eylül’de Ankara’daki Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde belli olacak.

Katılımcıların birbirlerine ve dans pistine meydan okuyacağı yarışmada Türkiye’nin en iyisi, Güney Afrika’da gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde ülkemiz adına yarışma şansı yakalayacak.

Red Bull Dance Your Style'a dair daha fazla bilgi için Red Bull/DanceYourStyle adresini takip etmek mümkün.

İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2022 dansın en iyilerini belirlemek için geri dönüyor.

Türkiye'de ilk olarak 2018 yılında Antalya’da düzenlenen Red Bull Dance Your Style’da kazanan Can Tohma olmuştu. 2019’daki Türkiye finaline ise İzmir ev sahipliği yapmış, Aydan Uysal en iyi isim olarak ilk defa gerçekleştirilen Paris’teki Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde de Türkiye'yi temsil etmişti.

2020 yılında ise online olarak TikTok üzerinden düzenlenen ve ülkemizden büyük katılım gerçekleşen yarışmanın 2021 kazananı ise Akay Üstünel olmuştu.

Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl 27 Temmuz itibarıyla Instagram üzerinden toplanan başvurularla başlıyor.

Sonrasında ağustos ayında Antalya, İstanbul ve İzmir’de elemelerin ardından jüri tarafından seçilecek 16 dansçı ise 10 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele verecek.

Türkiye’nin en iyisi seyircilerin oyları ile belli olacak. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak.

En iyi olan isim Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek yarışmada, Türkiye’yi temsil etmek isteyen dansçılar davet edildikleri en yakın eleme noktası olan şehirde performans gösterecek. Yarışmaya katılmak için yeteneğine güvenmek ve 18 yaşından büyük olmak yeterli.

Birinci adım aday Instagram’da dilediği şarkı eşliğinde dans ettiği videoyu Instagram Reels’a yükleyecek, ikinci adım videoyu paylaşırken @redbulldance ve @redbulltr hesaplarını etiketleyecek ve #RedBullDanceYourStyle etiketini kullanacak.

Son olarak üçüncü adımda aday RedBullDanceYourStyle.com adresine gidecek ve başvuru formunu dolduracak.

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