YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı

Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı

02.11.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı

Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ın 3'üncü şehir elemesi Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five’ta Çanakkale elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvanın Türkiye ayağındaki üçüncü eleme Çanakkale'de Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önündeki sahada yapıldı.

20 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde mücadele etmek isteyen 16 takım karşı karşıya gelirken, eleme maçlarında rakiplerine üstün gelen Doksanlar ve Paşamahalle takımları Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Katar’da düzenlenecek olan dünya finaline gitmek isteyen takımlar son olarak 7 Kasım’da Denizli’de rakiplerini yenmeye çalışacak. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 20 Kasım’da gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde 2021 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye Finali’nde şampiyon olan takım Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmedi! Yollara düştülerSonu görünmedi! Yollara düştüler
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
13:03
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Elçin Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Kocaman Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.