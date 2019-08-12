Redbull-Honda'nın yeni pilotu Albon oldu

Formula 1 takımlar klasmanı üçüncüsü Red Bull-Honda, Pierre Gasly'nin yerine Toro Rosso-Honda'nın 23 yaşındaki İngiliz pilotu Alexander Albon'u getirdi.

Red Bull-Honda takımının internet sitesinden yapılan açıklamada, Alexander Albon'un 1 Eylül'de yapılacak olan Belçika Grand Prix'sinde Max Verstappen ile beraber yarışacağı duyuruldu.

Açıklamada, Fransız pilot Pierre Gasly'nin ise geçen yıl yarıştığı kardeş takım Toro Rosso-Honda'ya geri döneceği aktarıldı. Sezon başında Daniel Ricciardo'nun yerine Red Bull'a katılan Gasly, takım arkadaşı Verstappen'in gölgesinde kalırken, Albon ise Toro Rosso-Honda'da dikkat çeken bir performans sergilemişti.

