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Reddetmek nasıl yazılır? Reddetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde birçok farklı sözcük grubu vardır. Bu sözcük grupları içerisinde birleşik kelimeler de bulunmaktadır. İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle birleşik sözcükler yani kelime grupları oluşur. Bu kelimelerden birinde ses düşmesi ya da ses türemesi varsa birleşik yazılması gerekir. Reddetmek sözcüğü de yazım stilinde kafa karışıklığına sebep olan kelimelerden biridir. Peki, reddetmek nasıl yazılır?

Reddetmek nasıl yazılır? Reddetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bazı sözcükler ayrı yazılırken bazıları ise birleşik yazılır. Hangi kelimenin ayrı, hangi kelimenin birleşik yazılması gerektiğini öğrenmek için yazım kılavuzuna bakılır. Günümüzde yazım kılavuzu denildiğinde ilk akla gelen Türk Dil Kurumu olmaktadır. Reddetmek sözcüğünün de ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığına dair en doğru bilgiyi TDK verir. Reddetmek kelimesi Arapça rrd kökünden gelen “radd” kelimesinden dilimize aktarılmıştır.

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Reddetmek nasıl yazılır?

Arapçadan dilimize giren çok sayıda sözcük mevcuttur. Reddetmek sözcüğü de bunlardan biridir. Reddetmek kelimesine benzer bazı sözcük gruplarının yazımında çok fazla hata yapılmaktadır. Kelimeleri kullanırken hem yazım şeklini hem de manasını bilmek önemlidir. Bu yüzden sözcükleri kullanmadan önce manasını ve nasıl yazılması gerektiğini araştırmak büyük önem taşır. Reddetmek yazımı ile ilgili yapılan hataların düzeltilmesi için TDK gibi doğru kaynakların ziyaret edilmesi gerekir. Reddetmek TDK sözlüğe göre şu anlamları içerir:

  • (nesnesiz) Yapılması beklenen herhangi bir şeyi yapmamak, geri çevirmek veya onaylamamak
  • (-den) Aileye mensup olan bir kimseyi ailedenmiş gibi görmemek, yok saymak
  • (nesnesiz) Çürütmek ya da yalanlamak
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Reddetmek ayrı mı yazılır?

Günlük hayatta bu sözcük grubunu herhangi bir şeyi kabul etmediğimizde kullanırız. Bu sözcük çoğu kişi tarafından “ret etmek” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Ancak bu yazım şekli dil bilgisi kurallarına göre doğru değildir. Çünkü bu kelime grubu “ret” ve “etmek” sözcüklerinden meydana gelir. Yani ret kelimesinin sonundaki “t” harfi değişime uğrar ve “d” harfine döner. Bu bağlamda konuyla ilgili reddetmek bitişik mi yazılır sorusunun cevabı, evet birleşik yazılır şeklindedir. Reddetmek bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin ayrı olarak kullanılması ciddi bir yazım hatasının ortaya çıkmasına neden olur. Reddetmek TDK sözlüğüne bakıldığında da birleşik olarak görülür. Bu bağlamda reddetmek doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Reddetmek ( doğru kullanım)
  • Ret etmek (yanlış kullanım)
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