Izdırap nasıl yazılır, ızdırap yazımı nasıl olmalıdır? Izdırap mı ızdırab mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden Türkçeye ödünçlendiği görülen pek çok kelime vardır. Bu kelimelerin büyük bir çoğunluğunun da Türkçeye ödünçlenirken ses değişikliğine uğradığı söylenebilir. Dolayısıyla yabancı kökenli olan Türkçe sözcüklerin doğru yazılışlarının sıklıkla araştırıldığı görülür. Izdırap da Türkçede gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı dilde yaygın olarak kullanılan yabancı kökenli bir kelimedir. Ancak bu kelime yazılırken son sesinin p mi b mi olması gerektiği pek çok kişide kafa karışıklığına yol açabilir.

Izdırap nasıl yazılır?

Türkçede yaygın olarak kullanılan pek çok yabancı kökenli sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin Fransızca, Arapça, Farsça ve İngilizce gibi dillerden ödünçlendiği görülür. Izdırap da Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu sözcüğü oluşturan seslerin kimi durumlarda yanlış bir şekilde kullanıldığına rastlanabilir. Ancak ızdırap kelimesinin doğru yazılışının öğrenilmesi, Türkçe yazım kurallarına uyulması bakımından önem arz eder.

TDK güncel çevrim içi sözlüğünde Türkçede yer alan yabancı kökenli sözcüklerin anlamları mevcuttur. Izdırap TDK üzerinden sorgulandığı takdirde tanımı okunabilen kelimelerdendir. Belirtilen bu kaynak temel alındığı zaman ızdırap doğru yazılışı da belirtilebilir. Arapça kökenli ızdırap yazımı şu şekilde olmalıdır:

Izdırap (doğru yazılışı)

Izdırab (yanlış yazılışı)

Izdırap yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilen ızdırap sözcüğünün TDK tarafından sunulan anlamı da yaygın olarak araştırılan konulardandır. Izdırap mı ızdırab mı konusunda kelimenin doğrusu "ızdırap" şeklindedir. Bu kelime TDK güncel sözlüğünde “sıkıntı, keder, acı, üzüntü” olarak tanımlanır. Izdırap doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler