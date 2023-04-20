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Izdırap nasıl yazılır, ızdırap yazımı nasıl olmalıdır? Izdırap mı ızdırab mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.04.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından karıştırılabilen sözcüklerden biri ızdıraptır. Bu sözcük Türkçeye Arapçadan geçtiği için bazı ses değişikliklerine uğramıştır. Yani ızdırap sözcüğünün doğru yazılışının öğrenilmesi için TDK kaynak alınmalıdır. Izdırap çekmek olarak bilinen birleşik sözcüğün oluşumunda da yer alan bu kelime, belli başı olumsuz duygudurumları ifade eder. Peki, ızdırap yazımı nasıl olmalıdır?

Izdırap nasıl yazılır, ızdırap yazımı nasıl olmalıdır? Izdırap mı ızdırab mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden Türkçeye ödünçlendiği görülen pek çok kelime vardır. Bu kelimelerin büyük bir çoğunluğunun da Türkçeye ödünçlenirken ses değişikliğine uğradığı söylenebilir. Dolayısıyla yabancı kökenli olan Türkçe sözcüklerin doğru yazılışlarının sıklıkla araştırıldığı görülür. Izdırap da Türkçede gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı dilde yaygın olarak kullanılan yabancı kökenli bir kelimedir. Ancak bu kelime yazılırken son sesinin p mi b mi olması gerektiği pek çok kişide kafa karışıklığına yol açabilir.

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Izdırap nasıl yazılır?

Türkçede yaygın olarak kullanılan pek çok yabancı kökenli sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin Fransızca, Arapça, Farsça ve İngilizce gibi dillerden ödünçlendiği görülür. Izdırap da Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu sözcüğü oluşturan seslerin kimi durumlarda yanlış bir şekilde kullanıldığına rastlanabilir. Ancak ızdırap kelimesinin doğru yazılışının öğrenilmesi, Türkçe yazım kurallarına uyulması bakımından önem arz eder.

TDK güncel çevrim içi sözlüğünde Türkçede yer alan yabancı kökenli sözcüklerin anlamları mevcuttur. Izdırap TDK üzerinden sorgulandığı takdirde tanımı okunabilen kelimelerdendir. Belirtilen bu kaynak temel alındığı zaman ızdırap doğru yazılışı da belirtilebilir. Arapça kökenli ızdırap yazımı şu şekilde olmalıdır:

  • Izdırap (doğru yazılışı)
  • Izdırab (yanlış yazılışı)

Izdırap yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilen ızdırap sözcüğünün TDK tarafından sunulan anlamı da yaygın olarak araştırılan konulardandır. Izdırap mı ızdırab mı konusunda kelimenin doğrusu "ızdırap" şeklindedir. Bu kelime TDK güncel sözlüğünde “sıkıntı, keder, acı, üzüntü” olarak tanımlanır. Izdırap doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

  • Ailesini ve sevdiklerini memleketinde bırakıp çalışmak için uzaklara gitmek zorunda kalan Mehmet, duyduğu derin üzüntüden ötürü adeta ızdırap içindeydi.
  • Neredeyse çocukluğundan beri baktığı kedisini kaybeden Burcu, gözlerimizin önünde günlerce ızdırap çekti.
  • Sahip olduğu travmalar senelerdir boynunu bükmüş olacak ki kendisinin yüzüne baktığınız zaman ızdırap içinde olduğunu anlayabilirsiniz.
  • Yokluğu derin bir keder yaratan değerli lider Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde, halkın ızdırap içindeki hâli herkesin içine ateş düştüğünü kanıtlar nitelikteydi.
  • Geçmişe takılı kalıp kendime ızdırap çektirmeye devam etmektense yenilikleri kucaklamayı tercih ederim.
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