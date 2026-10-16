Redmi doğruladı: Redmi K100 bu ay geliyor!

Redmi, resmi Weibo hesabında paylaştığı bir gönderide Redmi K100’ün siluetini gösterdi ve bu ay tanıtılacağını doğruladı. Çin’de telefonun ön siparişleri de başladı.

REDMI K100'ÜN ÖZELLİKLERİ

Redmi, yakında piyasaya çıkacak olan K100 hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı; ancak tanıtım görseli, telefonun yeşil renk seçeneğiyle sunulabileceğini gösteriyor.

Redmi K100'ün 2024 model Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı ve 10.000 mAh'den fazla kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Telefonun yüksek yenileme hızına sahip 6,9 inçlik bir ekrana, metal bir çerçeveye ve Bose teknolojili çift hoparlöre sahip olacağı belirtiliyor.

REDMI CLIP NEO KULAKLIK DA GELİYOR

Redmi K100'ün yanı sıra şirket, Clip Neo kulaklıklarını da tanıtacak. Bu TWS kulaklıklar, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Redmi'nin önümüzdeki günlerde telefonun piyasaya çıkış tarihi de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

Kaynak: GSMArena