İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onayların alınıp 13 Eylül 2022 itibarıyla ticaret siciline tescil edilmesiyle Reel Kapital'in adı "TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reel Kapital, yoluna "TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ" olarak devam ediyor.

Hollanda merkezli küresel finans grubu Trive Financial Holding'in iştiraki TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yüksel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"TFG Istanbul olarak aracı kurumların takip listelerinde olmayan sanayi ve hizmet şirketlerini derinlemesine analiz edip, bu hisselere verdiğimiz önerilerle sektördeki bir açığı kapatacağız. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların yanında finansal okuryazarlığı yüksek bireysel yatırımcılara da sunacağımız İngilizce hazırlanmış araştırma raporlarıyla fark yaratacağız. Düşük piyasa değerli hisse tavsiyeleri yanında müşterilerimizi, güçlü kasımız olarak gördüğümüz bankacılık sektörü hisselerinde de yönlendireceğiz."

Yüksel, hisse tavsiyelerini yatırımcılarıyla doğrudan paylaşmanın yanında alım-satım yapmaya zaman ayıramayan müşterileri için bu tavsiyelerin uygulanacağı kişiye özel portföy yönetimi hizmeti de vereceklerini bildirdi.

