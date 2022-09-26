YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Reel Kapital, yoluna "TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ" olarak devam ediyor

Reel Kapital, yoluna "TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ" olarak devam ediyor

26.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yüksel: - "TFG Istanbul olarak aracı kurumların takip listelerinde olmayan sanayi ve hizmet şirketlerini derinlemesine analiz edip bu hisselere verdiğimiz önerilerle sektördeki bir açığı kapatacağız"

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onayların alınıp 13 Eylül 2022 itibarıyla ticaret siciline tescil edilmesiyle Reel Kapital'in adı "TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reel Kapital, yoluna "TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ" olarak devam ediyor.

Hollanda merkezli küresel finans grubu Trive Financial Holding'in iştiraki TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yüksel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"TFG Istanbul olarak aracı kurumların takip listelerinde olmayan sanayi ve hizmet şirketlerini derinlemesine analiz edip, bu hisselere verdiğimiz önerilerle sektördeki bir açığı kapatacağız. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların yanında finansal okuryazarlığı yüksek bireysel yatırımcılara da sunacağımız İngilizce hazırlanmış araştırma raporlarıyla fark yaratacağız. Düşük piyasa değerli hisse tavsiyeleri yanında müşterilerimizi, güçlü kasımız olarak gördüğümüz bankacılık sektörü hisselerinde de yönlendireceğiz."

Yüksel, hisse tavsiyelerini yatırımcılarıyla doğrudan paylaşmanın yanında alım-satım yapmaya zaman ayıramayan müşterileri için bu tavsiyelerin uygulanacağı kişiye özel portföy yönetimi hizmeti de vereceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Barosu'nun yönetimine aday olan Bağımsız Avukatlar projelerini anlattıİstanbul Barosu'nun yönetimine aday olan Bağımsız Avukatlar projelerini anlattı
GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı
Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyorVan'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.