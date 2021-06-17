Reese Witherspoon: Panik atağa karşı hipnoz edildim

Yaban'da (Wild) canlandırdığı Cheryl karakteriyle Oscar adaylığı kazanan Reese Witherspoon yıllar sonra filmle ilgili itiraflarda bulundu.

45 yaşındaki aktris, ana karakterin tek başına yaptığı 1770 kilometrelik yürüyüşü anlatan filmin, ödediği bedel nedeniyle onu en çok değiştiren yapım olduğunu söyledi.

Hikâyenin karanlik unsurları ve tek başına performans sergilemeye alışkın olmaması nedeniyle projenin zor olduğunu belirten Witherspoon, "Filmi çekmekten çok korktum. Çekimlere başlamadan önce üç hafta boyunca panik atak geçirdim ve hipnoz edildim" dedi.





