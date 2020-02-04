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Refahiye Kent Konseyi dördüncü toplantısını yaptı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde belediye bünyesinde kurulan Kent Konseyi 4.

Refahiye Kent Konseyi dördüncü toplantısını yaptı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde belediye bünyesinde kurulan Kent Konseyi 4. toplantısını yaptı.
TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın önerisiyle kurulan Kent Konseyi 4. toplantısını gerçekleştirdi. Kaymakamlık toplantı salonundan gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Çakmak Paçacı’nın yanı sıra Refahiye Kent Konseyi Başkanı Bülent Mete, Erzincan KOSGEP Müdürü Semra Öztürk Boroğlu ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan KOSGEP Müdürü Semra Öztürk Boroğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi ve desteklemesi ile ilgili kredi ve hibe programları hakkında bilgiler verdi. Ardından Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, belediyenin yapılan ve devam eden projelerimiz ile ilçede yapılan yatırımlar hakkında sunum yaptı.
Öte yandan toplantıda ilçenin kalkınması, istihdamın sağlanması, öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişareler yapıldı. Alınan kararlardan sonra toplantı sona erdi.

Refahiye Kent Konseyi dördüncü toplantısını yaptı

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Aksoy Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
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