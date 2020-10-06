YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Refahiye’de Covid-19 denetimi

Refahiye’de Covid-19 denetimi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.10.2020 23:53 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.İçişleri Bakanlığının ’Korona virüs Denetimleri’ genelgesi kapsamında Refahiye’de maske, mesafe ve hijyen denetimleri her gün yapılmaya devam ediyor.

Refahiye’de Covid-19 denetimi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığının ’Korona virüs Denetimleri’ genelgesi kapsamında Refahiye’de maske, mesafe ve hijyen denetimleri her gün yapılmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında denetim ekiplerinde görevli polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

Refahiye’de Covid-19 denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Denizli’nin de aralarında bulundu 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı
Denizli’nin de aralarında bulundu 16 ilde swinger operasyonu: 56 gözaltı
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Pamukkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 320 milyon TL
Pamukkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 320 milyon TL

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
12:15
İkindi
15:29
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gürol Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.