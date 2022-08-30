Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi TEKNOFEST'te açıldı

SAMSUN (AA) - Sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, TEKNOFEST KARADENİZ'de ziyaretçilerle buluştu.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları Samsun'da başladı. Festival kapsamında Sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" isimli sergisi, Trendyol resmi sponsorluğunda açıldı.

Sergi, evrenin derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bilimsel girişimler ve yapay zeka kullanılarak yapılan görsel spekülasyonlar aracılığıyla bilgi kümelerinin açık uçlu estetik olanaklara dönüştüğü alternatif bir veri evreni oluşturuyor.

İki bölümden meydana gelen serginin ilk bölümü "Hatıralar", Refik Anadol'un yapay zekayı kullanarak uzayla ilgili henüz yorumlanmamış görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor. İkinci bölümü oluşturan "Düşler", üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık, mekanla bütünleşik bir yapay zeka sineması enstalasyonunu içeriyor. En son 3D baskı teknikleriyle oluşturulan veri heykelleri Hubble, ISS ve Mars teleskoplarının görsel hatıralarından esinlenen sentetik manzaraları temsil ediyor.

Eserin çeşitli gök cisimlerinin olası şekillerinin spekülasyonunu yapan bir algoritmayı eğitmek üzere gelişmiş uzay teleskopları ve diğer uydular tarafından kaydedilen ve şimdiye kadar en büyük uzay temalı veri kümesi olan iki milyondan fazla görüntüden yararlanılarak oluşturulduğu belirtiliyor.

