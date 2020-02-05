YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.Kaza, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Kadirpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.
Kaza, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Kadirpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burhan T’nin kullandığı 46 AAN 277 plakalı minibüs, seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması önce refüje sonra ağaca çarparak ancak durabildi.
Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:51
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Dilara Eczanesi
Onikisubat
Ege Eczanesi
Onikisubat
Güleryüz Eczanesi
Dulkadiroglu
Nimet Eczanesi
Onikisubat
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Dulkadiroglu
Ruşen Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

'Pişmanım' Yazılı Pankartla Evine Taktırdığı Baz Istasyonu Için Özür Diledi

'Pişmanım' Yazılı Pankartla Evine Taktırdığı Baz Istasyonu Için Özür Diledi

Bilsek Üyelerine İletişim Semineri

Bilsek Üyelerine İletişim Semineri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.