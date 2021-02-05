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Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

05.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Çine’ye seyir halinde olan Ali Ö. yönetimindeki 09 EC 786 plakalı Opel otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Ö. ve yolcu konundaki Müesser Ö. ve Münevver S. ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

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