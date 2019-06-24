SPOR

Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da

BASKETBOL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity'yi transfer etti.

Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da

Hatay ekibi, ABD Virginia Tech Üniversitesi takımında oynayan ve daha sonra WNBA draftında Connecticut Sun’a seçilen 21 yaşındaki 1.93’lük uzun forvet İsveçli Regan Magarity’le 1 yıllığına anlaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, “Regan Magarity’i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.93’lük uzun boylu oyuncumuz forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor. Oyuncumuzla bir yıllık sözleşme imzaladık, takımımıza ve kendisine hayırlı olsun” dedi. Bayraktar, takıma dış transfer takviyesinin süreceğini sözlerine ekledi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi, iç transferde Gizem Başaran ve Marica Gajic, dış transferde ise Özge Yavaş, Asena Yalçın ve son olarak Regan Magarity’le anlaşma sağladı. Mavi-beyazlılar Merve Aydın’la da yollarını ayırmıştı.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Efes seride yeniden öne geçtiEfes seride yeniden öne geçti
Fenerbahçe seriyi eşitlediFenerbahçe seriyi eşitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi hatay büyükşehir belediyespor Regan Magarity

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Efes seride yeniden öne geçti

Efes seride yeniden öne geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da

Regan Magarity ile 1 yıllığına anlaşıldı

Anadolu Efes 86 - 76 Fenerbahçe Beko

Efes seride yeniden öne geçti

Fenerbahçe Beko 82 - 73 Anadolu Efes

Fenerbahçe seriyi eşitledi

Fenerbahçe Beko 57 - 74 Anadolu Efes

Efes, F.Bahçe'yi dağıttı

Fenerbahçe Beko 102 - 68 TOFAŞ

F.Bahçe çok farklı başladı

Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol'u yenerek yarı finale yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.