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  4. Reklam çekimlerini durdurup ölçü verdi! Süper Kupa'da Icardi oynayacak mı? Son durumu ortaya çıktı

Reklam çekimlerini durdurup ölçü verdi! Süper Kupa'da Icardi oynayacak mı? Son durumu ortaya çıktı

28.12.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da ligdeki derbi mücadelesinde yüzüne darbe alan Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı merak edilirken, Arjantinli'nin son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe ligdeki karşılaşmanın ardından ikinci rauntta bu kez Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor.

Maçın oynanmasına kısa bir süre kala ligdeki mücadelede yüzüne darbe alan Mauro Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı merak edilirken, Arjantinli yıldızın son durumu belli oldu.

MASKE İLE MAÇA ÇIKACAK

Edinilen bilgiye göre Icardi Süper Kupa maçına özel maskeyle çıkacak. Yıldız futbolcu bugü reklam çekimleri sırasında ara verdi ve maske ölçüsü verdi. Özel maskenin derbi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.

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