Reklam için para değil 5 bin öğrenciye burs istediği söylenmişti! Nejat İşler'den açıklama gecikmedi! Konuşması dikkat çekti

MYNET-Deli Yürek, Gülbeyaz, Aliye, Kapalıçarşı, Bodrum Masalı, Çukur ve Aile gibi birçok başarılı projede yer alan Nejat İşler başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

PARA YERİNE BURS...

Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran ünlü oyuncunun son olarak bir bankadan reklam filmi için seslendirme teklifi aldığı İşler'in bu işin karşılığında para almak yerine 5 bin öğrenciye burs istediği söylenmişti.

'MİLLET KAHRAMAN ARIYOR'

Nejat İşler bu iddialara son noktayı koydu. Önceki gün görüntülenen ünlü oyuncu; 'Keşke öyle olsaydı. Öyle bir şey yok. Ben öyle para kazanmıyorum. Yani onun karşılığında öyle bir şey söyleyemem. 5 bin öğrencinin bursu mu? Yani tamam millet kahraman arıyor da ben kahraman değilim. Ben işimi yapıyorum' dedi.

KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Nejat İşler'in bu konuşması kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin hali ve tavırlarına bakıldığında 'burada alkollü sanırım', 'kafa yine güzel galiba' gibi yorumlar yapıldı.