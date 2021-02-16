Rekortmen Umut Bulut'tan samimi sözler

Umut Bulut, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 503. maçına çıktı ve Oğuz Çetin'e ait lig tarihinde en çok lig maçına çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu. Deneyimli oyuncu rekorun ardından kariyeri ve gündeme ait çarpıcı açıklamaları TRT Spor'a yaptı.

Umut Bulut, yurt dışı kariyeri ile birlikte Trabzonspor , Galatasaray dönemleri teknik adamlar ve oyuncularla anıları hakkında konuştu

"TEBRİK EDİYORUM"

Umut Bulut, "Gerçekten ilk maçıma çıktığımda böyle bir rekor aklıma gelmezdi. Ulaşılması çok zor bir rekor. Buradan hem Oğuz hem de Rıza hocayı tebrik ediyorum. Onların da bu kadar maç oynamış olması çok önemliydi"

"FRANSA'YA GİTMESEM..."

"Oraya gitmesem belki 600 maç civarına ulaşırdım ama gitmem uzun yıllar futbol oynamama vesile oldu. Toulouse'a gitmemin bana artıları oldu. Buraya gelince Türkiye kariyerimde farklı anlayışım oldu. Toplam kaç resmi maç oynadım bilemiyorum ama attığım gol sayısını biliyorum"

"Almanya'dan beni Hertha Berlin beni çok istemişti ama olmadı. Avrupa'da uzun yıllar oynamak önemliydi. İspanya'da oynamak hayalim vardı ve Fransa'ya o yüzden gitmiştim"