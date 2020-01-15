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  4. Rektör Aldemir, “Akıllı Şehirler” kongresine katıldı

Rektör Aldemir, “Akıllı Şehirler” kongresine katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” açılış törenine katıldı.
Şehirleri ’medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve tüm ihtişamıyla tarihe mal olduğu yerler’ olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıurfa’daki Göbeklitepe Ören Yeri, insanların yerleşim ihtiyacı konusunda bugüne kadar ortaya konan tüm tezleri değiştirecek bir keşiftir. İnsanlığın kadim tarihinin en önemli yerleşim merkezleri üzerinde yaşıyor olmak, bize sadece gurur vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Tarih boyunca Semerkant’tan Saraybosna’ya kadar nice kadim şehirlere mührünü vurmuş bir ecdadın torunları olarak bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Toplantının, geleceğin şehirleri konusunda kendilerine yol göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı şehir kavramının 1990’lı yıllarda ortaya çıktığını belirterek, en sade şekilde teknolojinin şehirlere uyarlanması olarak ifade edilebilecek bu yaklaşımın giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Her ne kadar benzer bilişim teknolojileri kullanılıyor olsa da akıllı şehir uygulamaları, her ülkenin her şehrin kendi ihtiyaçlarına, kendi imkanlarına, kendi alt yapısına göre değişebilmektedir." dedi.
Türkiye olarak, kendi akıllı şehir stratejilerini geliştirmek için çalışmalara başladıklarına belirten Erdoğan, "İlk olarak 2003-2023 Milli İlim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi’nde yer bulan akıllı şehir çalışmalarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik. Mesela 11’inci Kalkınma Planımızda bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2020-2023 Milli Akıllı Şehirler Strateji ve eylem planını hazırlayarak, ilçe ve il bazlı bir planlama yapmıştır.” sözleri ile yapılan çalışmaları aktardı.

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