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Rektör Amca" kampanyasında toplanan kitaplar Kıyıdüzü ilkokuluna teslim edildi

MUŞ HABERLERİ  | 28.02.2020 18:47 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a gelen mektup doğrultusunda başlatılan “Rektör Amca” adlı kitap kampanyasında toplanan kitaplar Kıyıdüzü Köyü İlkokulu ziyaret edilerek kendilerine teslim edildi.
MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kıyıdüzü Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Yardım’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Yardım ve beraberindekileri Kıyıdüzü Köyü İlkokulu Müdürü Tahsin Akçay karşıladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yardım, kampanyanın önemine dikkat çekerek bu tür taleplerin her zaman olumlu karşılanacağını söyledi. Kampanya kapsamında Kıyıdüzü Köyü İlkokulu’na bin 153 olmak üzere toplamda 2 bin 500 kitabın çocuklarla buluşturulduğunun altını çizen Rektör Yardım, Kars ve Diyarbakır’daki okullara da kitap gönderildiğini sözlerine ekledi.

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