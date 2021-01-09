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Rektör Çomaklı: ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun’

09.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İnsan olmanın doğasında eski tabiriyle hem agâh olmak hem de agâh etmek; haberdar olmak ve haberdar etmek isteği vardır. Her insan başta yakın çevresine dair olmak üzere kendi dışında gelişen haberlere de ulaşabilmek, onlara yorum yapmak ve aldığı haberlerden kendince bir sonuç çıkarmak ister.
İnsanlığın toplumsal uzlaşı ve sözleşmelerle en temel özgürlüklerinden biri olan haberdar olma hakkını gazetecilik mesleğine devretmesinin üzerinden yüzyıllar geçti. İnsanların doğru ve zamanında haber almalarını sağlamak gibi kutsal bir görevi yerine getiren gazetecilik mesleği de dönüştü; haber verme ve haber alma kil tabletlerden dijital çağa inanılmaz bir hızla tekâmül etti. Gazetecinin araçları da kaynakları da değişti. Değişmeyen tek şey bir haberin, olayın, gelişmenin bununla ilgilenen bütün insanlara ulaştırılmasına vesile olan gazetecinin varlığına olan gereksinimdir.
1961 yılından bu yana 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler gününü kutluyoruz. Sahada, ateş hattında, yeri geldiğinde omuz omuza yeri geldiğinde canla başla çalışan gazetecilerin gününü kutluyor, bütün basın emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını aldığı bir ortamda, daha iyi ve güzel haberlere ulaşmamızı sağlamalarını diliyorum.”

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