YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi

Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.
Video konferans yoluyla online olarak gerçekleşen görüşmede Rektör Mustafa Çufalı, merkezlerin faaliyetleri, yürütülen ve planlanan bilimsel projeler, görüş ve önerilere ilişkin bilgileri müdürlerden dinledi, merkezlerin iyileştirilmesi ve karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin istişarede bulunuldu.
Merkez müdürlüklerinin daha aktif olması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Çufalı, özellikle şehir ve toplumla bütünleşme anlamında merkez müdürlüklerinin katkısının önemine değindi. Bilimden sanata, edebiyata, teknolojiye ve spora kadar çok geniş bir alanda merkezlerde yürütülen çalışmaların üniversite-şehir bütünleşmesi yönünde lokomotif bir rolü olduğunu belirten Rektör Mustafa Çufalı, merkezlerin faaliyetlerinde daha üretici ve aktif olmaları yönünde tavsiyede bulundu. Şehirle bütünleşme misyonu çerçevesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sadece şehirle sınırlı kalınmadığını, yerel değerlerin ulusal ve uluslararası faaliyetler ile desteklendiğini ifade eden Prof. Dr. Çufalı, “Bölgemizin her yönüyle anlaşılması, bölgenin katma değerinin yükseltilmesi ve üretkenliğin arttırılması, hem ulusal, hem uluslararası arenada ilimizi bir marka şehir haline getirme yolunda katkılar sunmak üniversitemizin temel hedefleri arasında yer almaktadır” açıklamalarında bulundu.

Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:32
Yatsı
22:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Müge Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.