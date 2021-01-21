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Rektör Erdal, Bi-Fikir KAP yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutladı

21.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Rektör Erdal, Bi-Fikir KAP yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Bi-Fikir KAP’ta dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak kutladı.
Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği, yenilikçi fikirlerin hayat bulması amacını taşıyan Bi-Fikir KAP (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla)’ın kazanan isimleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi öğrencileri Merve Bayram ve Deniz Bayram, “Alışveriş Fişi Geri Dönüşümü” projesi ile 45 üniversiteden toplam 286 proje önerisinin yarıştığı finalde üçüncülük derecesi alarak önemli bir başarıya imza attılar. Üniversite öğrencilerinin fikirlerini hayata geçirmek için düzenlenen organizasyonda projeler alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda derece alan isimler ise çevrim içi ortamda gerçekleştirilen toplantı ile açıklandı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, öğrencilerinin elde ettikleri başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Toplumsal, kültürel ve idari alanda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasına yönelik projelerin geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren Rektör Erdal, öğrencilerine hediyelerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

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