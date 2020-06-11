Rektör Karacoşkun YKS ve MSÜ hazırlık toplantısına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, YKS ve MSÜ telekonferans ile hazırlık toplantısına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Üniversite rektörlerinin katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan online toplantıya katıldı.

Toplantıda sınavlar öncesinde ve sınavda korona virüse karşı alınacak önlemlerin yanı sıra adayların sağlıklı bir ortamda sınavlarına girebilmeleri için yürütülecek tedbirler konuşuldu. Ayrıca bina önlerinde yığılmaları engellemek ve sosyal mesafeyi korumak için Kampüs alanı ve sınav yapılacak binaların yakınlarına, adaylar ve görevli personel dışında kimsenin alınmayacağı öğrenildi. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı ve maske dağıtılacağı ve binaların sınav öncesinde ve sonrasında mutlaka dezenfekte edileceği de konuşulan konular arasında yer aldı.

