Rektör Karacoşkun’dan kabe fotoğrafının yere atılmasına kınama mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede Kabe fotoğrafının yere atılmasına yönelik kınama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitelerin, bir yandan bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerle akademi ile toplum arasında bir köprü kurarak geleceğin şekillenmesine katkıda bulunurken diğer yandan ait olduğu medeniyetin değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasında öncülük vazifesi üstlenen kurumlar olduğunu ifade ederek, “Bu doğrultuda üniversitelerimizin en önemli hedeflerinden biri; bilimsel, sosyal, kültürel ve ahlaki anlamda kendini geliştiren, insan haklarına saygılı, donanımlı, milletinin ve medeniyetinin kültür ve değerlerine sahip çıkan, dürüst ve erdemli bir nesil yetiştirmektir. Bilimin ve manevi değerlerin rehberliğinde hareket etmesi gereken bir grubun, Müslümanların en temel değerlerinden birisini hedef haline getiren pervasız bir eylemin içerisinde bulunmaları ise asla mazur görülemez. Bu çirkin eylemi gerçekleştirenler, üniversite gençliğini temsil etmedikleri gibi, bir ömür boyu utanç duyacakları bu fütursuz eylemle, savundukları fikirlerin ve ait oldukları yapıların milletimiz nazarında hiçbir karşılığı olmadığını ortaya koymuşlardır. 7 Aralık Üniversitesi olarak, milli ve manevi değerlerimize, kutsallarımıza ve toplumumuzu bir arada tutan dinamiklere karşı gerekli hassasiyetin, dikkatin, nezaketin ve saygının gösterilmesinin öncelikli vazifemiz olduğunu biliyor, Üniversitede gerçekleşen bu çirkin saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz” ifadesini kullandı.

