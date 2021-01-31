YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Rektör Karacoşkun’dan kabe fotoğrafının yere atılmasına kınama mesajı

Rektör Karacoşkun’dan kabe fotoğrafının yere atılmasına kınama mesajı

31.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rektör Karacoşkun’dan kabe fotoğrafının yere atılmasına kınama mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede Kabe fotoğrafının yere atılmasına yönelik kınama mesajı yayımladı.
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitelerin, bir yandan bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerle akademi ile toplum arasında bir köprü kurarak geleceğin şekillenmesine katkıda bulunurken diğer yandan ait olduğu medeniyetin değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasında öncülük vazifesi üstlenen kurumlar olduğunu ifade ederek, “Bu doğrultuda üniversitelerimizin en önemli hedeflerinden biri; bilimsel, sosyal, kültürel ve ahlaki anlamda kendini geliştiren, insan haklarına saygılı, donanımlı, milletinin ve medeniyetinin kültür ve değerlerine sahip çıkan, dürüst ve erdemli bir nesil yetiştirmektir. Bilimin ve manevi değerlerin rehberliğinde hareket etmesi gereken bir grubun, Müslümanların en temel değerlerinden birisini hedef haline getiren pervasız bir eylemin içerisinde bulunmaları ise asla mazur görülemez. Bu çirkin eylemi gerçekleştirenler, üniversite gençliğini temsil etmedikleri gibi, bir ömür boyu utanç duyacakları bu fütursuz eylemle, savundukları fikirlerin ve ait oldukları yapıların milletimiz nazarında hiçbir karşılığı olmadığını ortaya koymuşlardır. 7 Aralık Üniversitesi olarak, milli ve manevi değerlerimize, kutsallarımıza ve toplumumuzu bir arada tutan dinamiklere karşı gerekli hassasiyetin, dikkatin, nezaketin ve saygının gösterilmesinin öncelikli vazifemiz olduğunu biliyor, Üniversitede gerçekleşen bu çirkin saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması

Kilis Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:50
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Kilis Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Sağıroğlu Eczanesi
Merkez
Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, Kabe fotoğrafının yere serilmesini eleştirdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, Kabe fotoğrafının yere serilmesini eleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara getirildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Musa Kara getirildi

Kilis’te 2021 projeleri masaya yatırıldı

Kilis’te 2021 projeleri masaya yatırıldı

18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

18 Amatör Spor Kulübüne malzeme yardımı

Kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi

Şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.