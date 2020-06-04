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Rektör Karakaya, öğretmenlerle bir araya geldi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.06.2020 10:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, öğretmenlerle bir araya geldi.Kırşehir’de, pandemi döneminde de iletişimini devam ettiren Rektör Prof.

Rektör Karakaya, öğretmenlerle bir araya geldi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, öğretmenlerle bir araya geldi.
Kırşehir’de, pandemi döneminde de iletişimini devam ettiren Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversite tarafından ortak düzenlenen ’’Pandemi Günlerinde Eğitim’’ isimli Webinar online seminer programına katıldı.
Bilginin kaynağını eğitim, eğitimin öncüleri de bizleriz diyen Karakaya, “17. yüzyıldan beri eğitim konusunda kendimizi yenileyemedik. Batıyı model alan anlayışımıza son verip yeniden insan inşasına başlamalıyız. Bu da bilgi ile mümkün olmaktadır. Bilginin kaynağı eğitim, eğitimin öncüleri de bizler olduğumuz için bu sorumluluk tüm eğitimcilerindir”dedi.
İnsanın sadece bedenden teşekkül olmadığını, yaşadığı zaman ve cisim özelliğinin ötesinde değere sahip olduğunu kaydeden Rektör Karakaya, pandemi sonrası için çalışmalar yapılmasını ve üniversiteler ile milli eğitim müdürlüklerinin birlikte bir şeyler üretmesi gerektiğini söyledi. Seminerin sonunda bir konuşma yapan Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, sunumlarından dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, katıldı.

Rektör Karakaya, öğretmenlerle bir araya geldi

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