Rektör Kızılay’dan Arslantepe’ye destek

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, "Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO kültür mirası kalıcı listesine girmesi için bilimsel destek veriyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO kültür mirası kalıcı listesine girmesi için bilimsel destek vermesiyle ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

İnönü Üniversitesi olarak, “Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu” düzenlediklerini ve bu sempozyumda sunulan bildirileri sonradan kitap haline getirdiklerini hatırlatan Rektör Prof.Dr. Ahmet Kızılay, “Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu’nda, 36 sözlü sunum, 6 poster sunumu, 15 farklı ülkeden araştırmacı ve 21 yurt içinden katılımcı yer almıştır. Sempozyumda sunulan 25 makale ve 3 poster sunumu olmak üzere 28 bildirinin tam metni, İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanmış ve elektronik kitap olarak da dijital ortamda kamuoyuyla paylaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi’nde yer alan ve açık hava müzesine dönüştürülen, Arslantepe Höyüğü, UNESCO kültür mirası geçici listesine alınmıştı. "Arslantepe Höyüğü"nün UNESCO kültür mirası kalıcı listesine girmesi için başvuru yapıldığı hatırlatılıp, inceleme aşamasında olduğu kaydedildi.



