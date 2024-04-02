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Rektör Kutluhan, TOGG’un deneme sürüşünü öğrencilerle birlikte yaptı

İHA İHA
02.04.2024 13:50
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrenciler ile birlikte Pamukkale Üniversitesi’ne ait TOGG’un dene sürüşünü gerçekleştirdi.

Rektör Kutluhan, TOGG’un deneme sürüşünü öğrencilerle birlikte yaptı

PAÜ Merkez Yemekhanesi önünde oluşturulan TOGG Durağı önünde yer alan PAÜ’ye ait Oltu siyahı rengi TOGG öğrencilerle buluşturuldu. Yerli ve milli gururumuz TOGG’un sürücü koltuğuna oturan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği deneme sürüşünün ardından hatıra fotoğrafı da çektirdi. Rektör Kutluhan PAÜ öğrencilerini yerli ve milli gururumuz TOGG ile buluşmak için PAÜ Merkez Yemekhane önündeki TOGG Durağına davet etti. Sürüş deneyimi için PAÜ Merkez Yemekhanesi önünde oluşturulan TOGG Durağı hafta içi her gün 10.00-11.00 ile 14.00-15.00 arası ziyarete açık olacak.

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