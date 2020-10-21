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Rektör Levent’ten Çomaklı’ya ziyaret

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.10.2020 08:16 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Levent’ten Çomaklı’ya ziyaret

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ziyarette bulundu.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz Tıp Fakültesinde dekanlık görevini yürütürken rektörlük görevine atanan kıymetli mevkidaşım Levent’e nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te ikinci kez rektörlük görevine getirilen Çomaklı’ya ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

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