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Rektör Özkan : " Teknokent Batı Akdeniz Bölgesi’nin teknoloji ve bilişim üssü "

29.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Rektör Özkan : " Teknokent Batı Akdeniz Bölgesi’nin teknoloji ve bilişim üssü "

Antalya Teknokent, Olağan Genel Kurulda göreve seçilen Yönetim Kurulu ile yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen; Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof.

Antalya Teknokent, Olağan Genel Kurulda göreve seçilen Yönetim Kurulu ile yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen; Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Prof. Dr. Yusuf Akar, İbrahim Yavuz, Genel Sekreter Ali Evren İmre, şirket hissedarlarından Antalya Tarım A.Ş.’ni temsilen Kamil Savaş Titiz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Rasim Feyzan Doğu, AGT A.Ş.’ni temsilen Mustafa Hulusi Söylemez ve ADOPEN A.Ş.’ni temsilen Mustafa Sak yer aldı.
Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz toplantıda gerçekleştirdiği sunumda Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin mevcut durumundan ve bölgede yer alan firmaların faaliyetlerini anlattı.
Genel Müdür Yavuz, Teknokent’te yer alan yazılım, bilişim, sağlık, elektrik-elektronik, tarım, gıda ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yaptığı Ar-Ge çalışmalarını ve projelerini yönetim kurulu üyelerinin görüşlerine sundu.
Teknoloji Vadisi projesi kapsamında, inşaatı planlanan Antalya Teknokent Ar-Ge 4 İdare Binası ve Kuluçka Merkezi’nde yatırımcı-girişimci buluşma alanlarının olacağını kaydeden Yavuz, girişimci firmalar için özel stüdyo ofisleri ve laboratuvarlarının bulunacağını, teknoloji üreten girişimcilerle akademisyenlerin ve öğrencilerin buluşturulacağını belirtti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ar-Ge çalışmalarının önemini vurgulayarak, yapılan çalışmaların yeni bir vizyon ve yönetim anlayışıyla hedeflenen projelerin Üniversite ve bölgeye büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.
Antalya Teknokent olarak hedeflenen çalışmaların hem girişimciler hem de üniversite akademisyen ve öğrencilerine katkı sağlayacak güçlü bir Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik ekosistemi oluşturacağını ifade eden Rektör Özkan, Teknokent’in özellikle Batı Akdeniz bölgesinin Teknoloji ve Bilişim üssü olduğunu Akdeniz Üniversitesi’nin tecrübesi ve güçlü bilgi birikimi ile Antalya Teknokent’i çok daha iyi noktalara getirmek istediklerini ifade etti.
Toplantı sonunda katılım gösteren yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine yer verildi.

Rektör Özkan :

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