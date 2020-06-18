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Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile beraberindeki Heyet üniversiteyi ziyaret etti

KİLİS HABERLERİ  | 18.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile beraberindeki Heyet üniversiteyi ziyaret etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile beraberindeki heyet Kilis 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etti.
Kilis’e gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyet 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la görüştü.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Elevli ve Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Avni Uygar Seyhan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanı Mustafa Taşkın, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da eşlik etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile beraberindeki heyet daha sonra Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile beraberindeki Heyet üniversiteyi ziyaret etti

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