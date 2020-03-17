YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alıyoruz”

Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alıyoruz”

SAKARYA HABERLERİ  | 17.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof.

Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alıyoruz”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği’nin (RATED) ortak radyo programına konuk oldu.
Canlı yayınlanan ortak radyo programında Yahya Bakır’ın sorularını cevaplayan Rektör Sarıbıyık, işyeri uygulamasında olan öğrencilerin sigorta kaybının olmayacağını, akademik takvimle ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve rektörlük olarak çalışmaların devam ettiğini belirtirken; koronavirüs tedbirleri ile açıklamalar yaptı. Yayın sonunda RATED Başkanı Remzi Adıyaman tarafından Rektör Sarıbıyık’a klasik radyo hediye edildi.
Dünya’da hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’de de vakaları tespit edilen koronavirüse karşı şehirde tüm tedbirlerin alındığını belirten Rektör Sarıbıyık, “Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları kendi üzerilerine düşen görevleri yerine getiriyorlar. Öğrencilerimiz tatile girdi. Uluslararası öğrencilerimize ilişkin yoğun çalışmalarımız var. Tüm birimlerimizi dezenfekte ediyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan komisyonlarımızı oluşturduk. Kronik hastalığı bulunan, 60 yaşın üzerinde olan, hamile olan, küçük çocuğu bulunan personellerimiz izin kullanabiliyorlar. Sosyal medya üzerinden ve web sayfamız aracılığıyla bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin tatil sürecini iyi değerlendirmeleri lazım. Okul ortamından çıkıp diğer kalabalık ortamlara girmek yerine bu tedbirlerin özünü kavrayarak sorumluluğunu iyi taşımaları gerekiyor. Bu kritik süreci iyi bir şekilde yürüterek, panik yapmadan gerekli tedbirleri uygulayarak aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alıyoruz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:12
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:33

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Bizim Eczanesi
Adapazari
Çiçek Eczanesi
Adapazari
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Hastane Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan CHP'li Özkoç'un sözlerine ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan CHP'li Özkoç'un sözlerine ilişkin açıklama:

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.