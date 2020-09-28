YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"

Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2020 12:59 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Ermenistan, bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürerek ateşkesi ihlal etmiştir" dedi.
Hocalı’da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürerek ateşkesi ihlal ettiğini kaydeden Rektör Şenocak, "Azerbaycan mevzi hattına ve sivil bölgelerine saldırı gerçekleştirmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan ise meşru müdafaa hakkını kullanmış ve bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak için saldırılara karşılık vermiştir. 30 yıla yakın süredir devam eden işgali altında on binlerce sivili katleden Ermenistan’ın uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşen ve sivilleri hedef alan bu saldırısını şiddetle kınıyorum. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ’Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’ Türk milletinin her zaman olduğu gibi bugün de tüm varlığıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu tüm dünya bilmelidir. Uluslararası toplum da doğrudan tüm bölge barışını hedef alan bu provakatif saldırılara ve haksız işgale net bir şekilde dur demelidir.
Hain saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm Azerbaycan halkının başı sağ olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
12:54
İkindi
16:14
Akşam
18:53
Yatsı
20:11
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.