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Rektör Turgut, Müdür Çelik’i ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Turgut, Müdür Çelik’i ziyaret etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’i ziyaret etti.
Ziyarette Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen projeler ile bundan sonraki dönemde yapılacak proje ortaklıkları ele alındı.
Gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Çelik, “Öncelikle Ziyaretleri ile bizleri mutlu eden Adıyaman Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut’a, teşekkür ediyorum.
Dünya da olduğu gibi ülkemizde de halen devam eden pandemi süreci ile kurumlar arasında yapılacak eş güdüm ve koordinasyon çalışmaları görüşüldü. Pandeminin psikososyal etkileri ve buna dönük çözüm önerileri değerlendirilerek, il müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen korona virüsün etki araştırması sonuçları değerlendirildi. Aynı zamanda il müdürlüğümüz ile Adıyaman Üniversitesi rektörlüğü arasında imzaladığımız Gönüllü Kardeşlik Projesi İş Birliği protokolü sonucu yapılan çalışmaların son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu” diye konuştu.

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