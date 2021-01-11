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Rektör Uysal, “Eğitim kalitesini artırma öncelikli hedefimizdir”

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından video konferans yoluyla gerçekleştirilen Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı’na katıldı.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen çalıştayda, kurumların yönetiminde temel kavramlar, kişilik profili değerlendirme anketleri, liderlerden beklenen etik tavır ve söylemler, liderlik davranışları, kriz dönemlerinde liderlik, yükseköğretim kurumları için bir liderlik modeli, stratejik bakış, stratejik planlama süreci, örnek olaylar, süreç yönetimi, standartlar ve sürekli iyileştirme, kurumsal risk yönetimi, sürdürebilirlik, kurum kültürü, etik kültürün itici güçleri, VUCA (değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve bulanıklık) boyutları ve VUCA şartlarında başarı için ipuçları, Covid19 VUKA dönemi ve nasıl yönetildiği, farklı üniversitelerin Covid-19 deneyimleri ve alınması gereken dersler, kurum ekosisteminin günümüzdeki ve gelecekteki durumu, ekosistem içindeki roller gibi konular ele alındı ve değerlendirildi.

“DPÜ’yü daha iyi yerlere taşıyacağız”
Çalıştayın çok verimli geçtiğini, YÖKAK Başkanlığı yetkilileri ve çalıştaya katılan farklı üniversitelerin rektörlerinin fikirlerinden yararlandığını belirten Rektör Kazım Uysal, "İnşallah hep birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesini daha iyi yerlere taşıyacağız. Tüm sevgili öğrencilerimiz akademik ve idari personelimiz ve dış paydaşlarımızla birlikte değişen ve dönüşen dünyaya en iyi şekilde uyum sağlayacağız. Eğitim kalitesini arttırma, daha özgün ve katma değeri yüksek bilimsel projeler geliştirme, bölgemizin problemlerine çözüm üretme ve potansiyelini ortaya çıkarma öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Üniversitelerimiz eskiye göre çok daha iyi ve kalitelidir. Bu ve benzeri çalışmalarla daha da iyiye gidecek ve inşallah milletimizin üniversitelerden beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağız” dedi.
Rektör Uysal, ”Pandemi ile birlikte üniversitelerin rolü daha da arttı. Çünkü günümüzde Ar-Ge destekli üretim modelleri daha da ön plana çıktı. Üretenin kazandığı, üretemeyenin veya verimli üretim modelleri kullanamayanın kaybettiği bir dönemi yaşıyoruz. Dünya hızla dijitalleşiyor ve değişiyor. Yetişmiş insan kaynakları ve alt yapısı itibari ile bu hızlı değişime en iyi uyum sağlayacak, halkımıza yön verecek ve yol gösterecek de üniversitelerdir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bağlı olduğumuz ekosisteme en iyi katkıyı sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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