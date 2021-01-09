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Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

09.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gu¨nu¨’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde eksiksiz, tarafsız ve doğru bilgilendirerek, demokrasinin işlerliği açısından önemli bir görevi yerine getiren tüm gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını kaydetti.
Rektör Uzun, “20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte her alanda etkisini daha fazla gösteren küreselleşme kavramıyla birlikte iletişim teknolojilerinin de gelişimiyle yeni iletişim araçları ve politikaları hayatımıza girmiştir. Tek yönlü bir akışın olduğu geleneksel medya anlayışı hala bizler için önemli bir noktada dururken yeni medya teknolojilerinin hayatımızı şekillendiren yadsınamaz bir unsur olduğunu vurgulamak isterim. Bu yenilikler hayatımızın birçok alanında avantajlar sunmakla birlikte gazetecilik mesleği için de büyük kolaylıklar getirmiştir. Ülkemizin iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimine kısa sürede uyum sağlayan gazeteciler sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Bu doğrultuda demokrasinin temellerinin daha da sağlamlaşması ve düşünce özgürlüğünün gelişmesi noktasında gazetecilere önemli görevler düşmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz ve ‘iletişim çağı’ olarak adlandırdığımız bu günlerde ‘basın meslek ilkeleri’ni benimsemiş bir medya yapısı son derece önemlidir. Tüm bu düşüncelerle, özverili ve mesai kavramı olmaksızın toplum adına görev alan, her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

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Bartın Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
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Sabah
08:10
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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