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Rektör Vekili Kutluhan’dan Başkan Zolan’a ziyaret

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof.

Rektör Vekili Kutluhan’dan Başkan Zolan’a ziyaret

10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı 10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Vekili Kutluhan’a yeni görevinde başarılar diledi. Hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Osman Zolan, el ele omuz omuza Denizli’ye hizmet etmeye devam edeceklerini, öğrenci dostu Denizli’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin rahat, huzur ve mutlu olması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kutluhan ise, ev sahipliğinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin örnek hizmetleri olduğunu ifade eden Rektör Vekili Kutluhan, Başkan Osman Zolan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Vekili Kutluhan’dan Başkan Zolan’a ziyaret

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