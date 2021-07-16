YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Renault Grubu altı aylık küresel satış sonuçlarını açıkladı

Renault Grubu altı aylık küresel satış sonuçlarını açıkladı

16.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grubun küresel satışları, 2021’in ilk yarısında 2020’ye kıyasla yüzde 18,7 artış gösterdi - Renault Grubu'nun ilk yarıdaki satışları Renault markasında 901 bin 500, Dacia'da 262 bin 814, Lada'da 200 bin 219 araç olarak gerçekleşti

​​​İSTANBUL ( AA) - Renault Grubu’nun küresel satışları, 2021’in ilk yarısında 2020’ye kıyasla yüzde 18,7 artış gösterdi.

Renault Mais’ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin devam ettiği ortamda Renault Grubu, 2021’in ilk yarısında 1 milyon 422 bin 600 araç satışı gerçekleştirdi. Bu, 2020 yılına kıyasla yüzde 18,7 artışa işaret ederken, 2019’un ilk yarısına kıyasla ise yüzde 24,2 düşüş anlamına geliyor.

Renault Grubu ilk yarıyıl boyunca çeşitli pazarlarda yüksek karlılıkla büyümeyi destekleyen özel satış politikalarını sürdürmeye devam etti. Grup ayrıca 2021 yılında Avrupa'daki Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu Standardı (CAFE) hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor.

- Tüm önemli pazarlarda büyüme yeniden başladı

Grup bünyesindeki Renault markası, 2020'nin ilk yarısında yüzde 18,5 artışla dünya çapında 901 bin 500 araç satışına ulaştı. Tüm önemli pazarlarda büyüme yeniden başlarken, Avrupa satışlarının payı yüzde 59 oldu. Beş temel Avrupa ülkesindeki (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık), perakende satışların payı, kriz öncesi olan 2019’a kıyasla yaklaşık 2 puan artarak yüzde 40’a ulaştı.

Renault markası, Avrupa’da 532 bin 161 araç satarak yüzde 7 pazar payına ulaştı. Bu performans, elektrikli E-Tech ve elektrik destekli binek otomobil satışlarındaki büyümeye dayanıyor. Ayrıca, üç aylık satış sürecinde yaklaşık 20 bin siparişle Arkana, C segmentine başarılı bir dönüş sağladı. Yüzde 42,3 büyüyen hafif ticari araç pazarında Renault, pazar payını 0,4 puan artırarak yüzde 14,4’e yükseltti.

Renault markası Avrupa dışındaki önemli pazarlarda da başarılı lansmanlar sayesinde tekrar büyüme kaydetti.

- Dacia satışları yüzde 24,5 yükseldi

Açıklamaya göre, Dacia markası ise Avrupa’da en çok satan perakende model olan yeni Sandero’nun da katkısıyla 262 bin 814 araç sattı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil Dacia Spring, şimdiden verilen 15 binin üzerinde siparişle iyi bir başlangıç yaptı. İlk teslimatların bu sonbaharda gerçekleşmesi planlanıyor.

Dacia ürün gamını yenilemeye de devam ediyor. 2020’nin sonunda Yeni Sandero ve Logan’ın ardından Haziran 2021’de yeni Duster tanıtıldı.

Marka, eylül ayında Münih Otomobil Fuarında aile kullanımına yönelik çok amaçlı, 7 koltuklu yeni bir model daha tanıtacak.

- Lada Rusya’da yüzde 23 pazar payı elde etti

Lada markası da Rusya’da 200 bin 219 araç sattı ve son on yılın en iyi sonucu olan yüzde 23’lük pazar payı ile ilk sıradaki konumunu güçlendirdi.

Dört Lada modeli, Rusya satışlarında ilk 10 sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
PARTNERAşklarını ilan ettilerAşklarını ilan ettiler
Avcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandıAvcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandı
Anahtar Kelimeler:
Dacia Renault

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.