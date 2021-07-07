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Renault'da sıfır faiz kampanyası devam ediyor

07.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault'da sıfır faiz kampanyası devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Renault, temmuzayında sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Renault’un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant’ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.

Renault Finans’tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

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